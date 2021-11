No pueden haber tres derrotas seguidas con EU: Yon de Luisa

Yon de Luisa tendrá una reunión con Gerardo Martino al término de la Fecha FIFA.

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol le quiere dejar claro al argentino que contra Estados Unidos se puede ganar empatar o perder, pero caer tres ocasiones seguidas, no está permitido.

"Siempre después de le Fechas FIFA tenemos reuniones con el Tata... Estamos dolidos con estas tres derrotas contra Estados Unidos, en México esto no puede suceder, tres derrotas seguidas es algo que no está planteado, pero seguimos hasta arriba del grupo". Y sentenció: "Queremos un buen resultado ante Canadá, como en los juegos de enero, febrero y marzo, queremos buenos resultados".

El boleto no está en riesgo, pero "hay que ganarlo, siempre que hay juegos por llevar a cabo y existe ese riesgo". "El equipo", para el duelo ante Canadá, asegura: "Está bien, el Tata tiene planes, esperamos tener un gran partido".

APELACIÓN. Sobre el castigo de dos juegos sin gente por el grito discriminatorio, De Luisa mencionó que se está en el proceso de apelación: "Seguiremos trabajando con iniciativas dentro del estadio para que la gente se convenza que esto no nos lleva ningún lado y apelamos para que se utilicen los procesos. Los castigos se deben de llevar en el paso numero tres y la FIFA no lo ha hecho de esta manera".

Anunció que la próxima semana, gente de la FIFA vendrá a la Ciudad de México a revisar el Estadio Azteca y también se irá a Guadalajara, para estar en el estadio de las Chivas, de cara al Mundial del 2026.