No queremos vender a Alexis Vega: Amaury Vergara

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 21 (EL UNIVERSAL).- Amaury Vergara, presidente de Chivas, acabó con los rumores de la posible venta de Alexis Vega a Tigres o algún club de Europa. "No lo queremos vender", declaró Vergara.

Con la llegada de Fernando Hierro como nuevo director deportivo del club, Amaury señaló que el "10" rojiblanco lo ven "como una pieza fundamental del futuro de Chivas".

Vergara descartó que el futbolista tenga interés por salir de la institución, reveló que tras la eliminación del Rebaño en la Liga MX vio a Alexis afectado por no cumplir el objetivo.

"Lo vi con su compromiso al 100 por ciento hasta el último día y lo veo más enamorado de Chivas", añadió el presidente.

Fernando Hierro también fue cuestionado sobre la continuidad de Alexis Vega en el proyecto que comienza a encabezar, el español simplemente se mantuvo respetuoso porque sabe que el futbolista está en el proceso para ser convocado por la Selección Mexicana a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

"Estuve cuatro años como directivo de una Selección y me parece que tenemos que tener respeto sobre la gente que está preparando un Mundial", dijo.

Hierro sólo le mandó un mensaje a su nuevo jugador, "que le vaya muy bien, que sea figura (en Qatar) porque eso será de mucho orgullo para todos".