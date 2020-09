No quería perder en mi debut con Necaxa: José Guadalupe Cruz

José Guadalupe Cruz no quería perder en su debut, pero con apenas unas horas de trabajo, Necaxa no pudo salir adelante.

"Les dije a los muchachos que vamos a salir adelante. No podíamos exigir mucho después de que sólo trabajamos con ellos pocas horas, no hubo un microciclo un día descanso, pero por lo que hicimos este día puedo decir que vamos a salir.

"Creo que merecíamos más esta tarde, hubo una jugada polémica, pero hay que salir de esto y ya pensar en el juego del viernes".

En su análisis, dijo: "El primer tiempo dominamos a un equipo que tiene potencial importante, el segundo tiempo tuvimos oportunidades y no se concretaron, y cuando pasa eso, pues le das la oportunidad. No me gustó perder en mi debut".

Reconoció que el equipo "anímicamente está mal, pero hay que hacerlos reaccionar. Les daremos tiempo, poco tiempo para reaccionar, pero la exigencia es al máximo, eso no es negociable".