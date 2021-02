No se descarta tener NFL en México en el 2021

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, no descartó la posibilidad de que se realice un partido de temporada regular en el Estadio Azteca, todo depende de la pandemia Covid-19.

La Liga suspendió sus viajes internacionales para la campaña 2020 debido al coronavirus, así como la mayoría de sus encuentros se desarrollaron si aficionados en las gradas.

Sobre la salida para este año, el ejecutivo indicó que se tomarán todas las medidas necesarias, de lo contrario volverá a cancelar.

"Planeamos juegos internacionales para el 2021, es nuestra intención. Estaremos en contacto cercano con nuestros socios es Gran Bretaña y México, queremos hacerlo bien y, si consideramos que no se pueden realizar, tomaremos esa decisión", explicó Goodell.

En 2016, la NFL realizó el primer partido de la fase regular en el Azteca, tras 11 años de ausencia, con el Raiders de Oakland frente a los Texans de Houston; la temporada siguiente, repitió el equipo californiano ante los Patriots de Nueva Inglaterra. El compromiso de 2018, entre los Rams de Los Ángeles y Chiefs de Kansas City, fue cancelado por las paupérrimas condiciones del césped del Coloso de Santa Úrsula, pero la Liga cumplió en 2019, con los Chargers vs. Chiefs.

"El año pasado determinamos cancelar los partidos en abril y fue después de varias reuniones con nuestros especialistas médicos y oficiales de la Liga", indicó el comisionado, en videoconferencia.

En 2020, la NFL concluyó que lo más seguro para sus jugadores y staff era que todos los partidos se realizarán en los 30 estadios en Estados Unidos, sin cruzar fronteras y bajo el protocolo sanitario que se implementó.

"Queremos salir este año, lo estamos planeando y daremos a conocer si se realizarán o no cuando tengamos la información suficiente".

Goodell, en su clásica conferencia previo al Super Bowl, indicó que todavía desconoce a detalle cómo funcionará el 2021, pero anticipa el regreso de aficionados a los estadios y un ambiente más seguro para los jugadores de la NFL.