"No siempre el que juega mejor gana": Sámano

"Desgraciadamente las cosas no se nos dieron, no siempre el que juega mejor gana, el futbol es así, parte de, el que mete los goles gana y ellas ganaron, y son dignas campeonas".

Lo anterior fue declarado al finalizar la final de la Copa Soledad de futbol femenil, por el entrenador de equipo Mariscos Jorge-Real Madrid, José Luis Sámano, quienes perdieron por segundo año consecutivo la final de este torneo.

José Luis Sámano agregó, "en esta ocasión siento que al equipo le faltó contundencia, meter las jugadas de gol que tuvimos, sobre todo por el dominio que tuvimos nosotros, todo el partido tuvimos la pelota nosotros, pero no lo reflejamos en el marcador y eso nos vino a echar a perder la gran final".

"En lo personal, siento que esto sí fue un fracaso, para mí no había otro objetivo que ser campeones, porque se estuvo trabajando para esto, las cosas estaban dando, todo era para quedáramos campeones, y no tuvimos la calma a la hora de definir, y ellas tuvieron una sola y la metieron y más que nada fueron errores, que es de lo que adolecemos cada torneo, situación similar nos sucedió en Copa Telmex, el equipo futbolísticamente se vio muy bien, yo creo que ningún equipo juega al futbol como nuestro equipo, no se dio y pues ni modo".