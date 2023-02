No sugerí a Cocca: Irarragorri

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandro Irarragorri, uno de los nuevos integrantes en el Comité de Selecciones Nacionales, rompió el silencio sobre la llegada de Diego Cocca al Tricolor, un hombre al que aceptó conocer y aprobar su forma de trabajar, luego de tenerlo en el Santos y el Atlas.

Eso sí, el propietario de ambos equipos negó por completo que su opinión impusiera a Cocca como estratega del Tricolor, detallando que lo veía con un sólido proyecto en los Tigres, club al que el técnico argentino llegó para el Clausura 2023.

“No, en mi cabeza no estaba que Diego Cocca dejara una posición que tenía en Tigres en ese momento. Creo que todos los entrenadores que se entrevistaron cumplían con los requisitos; por eso, no tendría que ser sugerido por mí. No fue un tema que se me ocurrió a mí”, comentó.

Irarragorri agregó que Cocca, al estar dentro de los candidatos y ahora ser el técnico de la Selección Mexicana, tiene todos los méritos para hacer un buen trabajo, el cual debe ser coronado en el Mundial 2026.

“Para mí, Diego Cocca tiene la experiencia y el conocimiento del futbol mexicano necesarios para, junto a las directivas y equipos, hacer un bloque fuerte. Hoy, la afición lo que quiere es una Selección Mexicana que lo represente y eso será clave”, sentenció el empresario mexicano. Por último, el presidente del Consejo de Administración de Grupo Orlegi, compartió cómo fue el proceso de selección, en el que también fue consultado por el trabajo de Guillermo Almada.

“Se presentó a un grupo de candidatos; cada uno hizo una presentación y después hubo discusiones. Me preguntaron sobre el trabajo de Diego Cocca y Guillermo Almada, hombres con los que trabajé. Al final, la decisión fue unánime”, compartió.