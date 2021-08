No todos los días se le gana al campeón: Aguirre

Javier Aguirre se fue muy contento por el resultado y el juego que dio Monterrey ante Cruz Azul, pero el "Vasco" no canta victoria, hay que "pensar en la vuelta y jugar mejor, porque no todos los días le ganas al campeón".

El técnico afirmó: "Fue un juego muy disputado, muy competitivos, el arquero saca pelotas impresionantes pero hicimos el gol. En el segundo tiempo nos costó, ellos la tuvieron nosotros la tuvimos, no nos pusieron mucho en peligro, pero el portero de ellos hizo grandes atajadas. La mejor noticia es que no recibimos gol, y ahora hay que ir a ganar el juego. Cruz Azul es el campeón y te puede lastimar si te dedicas a defender".

Es un juego en el que su equipo, "mostró personalidad. No se cometen errores burdos, donde fallamos penaltis, o con el portero enfrente, sólo uno que no aprovechó el rival... Fue un juego completo. Tuvimos más minutos de regularidad, ojalá que este sea el punto de partida para mejorar".

La vuelta de las semifinales será el 16 de septiembre en el Estadio Azteca, en caso de que los Regios anoten un gol o más como visitantes, la Máquina tendría que ganar por dos goles para avanzar a la final.