No todos los fans de la Nascar son racistas: Bubba Wallace

El único piloto afroamericano de la Nascar, Bubba Wallace, declaró que la idea de que todos los fanáticos del serial son racistas "no es necesariamente cierto", pese a que ha sufrido varios incidentes discriminatorios por su color e piel.

"Siempre queremos prestar atención a lo negativo, pero la narrativa que ha estado ahí afuera ahora dice que todos los fanáticos de NASCAR son racistas y demás, y eso no es totalmente cierto", dijo Wallace al podcast Desus & Mero.

El piloto fue vital en la lucha del movimiento Black Lives Matter en el serial y también para erradicar las banderas confederadas que tienen orígenes racistas en algunos estados de la Unión Americana.

Wallace también estuvo ligado a un incidente racista en su contra, cuando una soga atada, que es relacionada con connotaciones de la esclavitud en los afroamericanos en la época del colonialismo, fue encontrada en su garage. Finalmente el FBI declaró que no fue puesta intencionalmente para él.

"Recuerdo que en el infield en Talladega, donde sea que esté, en Daytona, Texas, Michigan, y nunca supe si la gente ondeaba la bandera confederada. Íbamos allí y bebíamos cerveza, la pasábamos bien y pasábamos el rato. No era como no te quieren allí", declaró.