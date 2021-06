"No voy a comprar Cruz Azul": Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, aseguró que no comprará al equipo de futbol Cruz Azul.

"Ni a participar de ninguna manera con el equipo, les deseo toda la suerte del mundo (menos cuando jueguen contra el Mazatlán FC) y los felicito por su campeonato pero no jodan y me levanten falsos tan absurdos", compartió Salinas Pliego en un mensaje de Telegram.

El empresario pidió a quienes comentaron este rumor que se enfoquen en trabajar y generar riqueza y éxito.