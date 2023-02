"No voy a descansar hasta ser campeón con Cruz Azul", dice Antuna

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL). – Uriel Antuna ya superó el hecho de no haberse ido al futbol europeo y por su cabeza solo pasa un pensamiento: ser campeón con Cruz Azul.

El futbolista mexicano fue el autor del gol con el que la Máquina derrotó a Juárez en el Estadio Azteca por la jornada 9 del Clausura 2023, y sumó el segundo a su nombre en el torneo.

El nuevo director técnico del equipo, Ricardo Ferretti, lo acompañó en conferencia de prensa después del partido y aplaudió la actitud y mentalidad del jugador.

"Yo ya di vuelta la página, ahora me debo a Cruz Azul y no voy a descansar hasta quedar campeón aquí" declaró Antuna.

Al llegar a tres triunfos consecutivos y comenzar una nueva era con Ferretti al frente del equipo, Uriel reflexionó sobre el difícil comienzo de campeonato que tuvieron.

"Tuvimos un comienzo complicado. Nuestra gente no merecía que estuviéramos al fondo de la tabla pero nos comprometidos a salir de este bache y poner a Cruz Azul donde tiene que estar: en los primeros puestos peleando títulos" agregó.

El "Tuca" no dio declaraciones, solamente acompañó a su jugador y aplaudió el mensaje de compromiso que dio Antuna para pelear por la décima estrella.