“Nos faltó consistencia y compromiso”

Los Santos del Potosí quedaron fuera de la temporada tras caer la noche del jueves en el tercer juego de la serie ante los Dorados de Chihuahua, en un duelo que marcó el fin de su participación en la campaña. Tras la derrota, el coach Manolo Cintrón compareció ante los medios para compartir sus impresiones sobre el partido, hacer un balance de la temporada y hablar sobre su continuidad con el equipo.

Cintrón destacó la actuación de los Dorados, reconociendo su buen desempeño a lo largo del encuentro: “Primero que nada, me quito el sombrero con Dorados, jugaron un gran partido. Nosotros también dimos lo mejor, pero estábamos muy desmembrados; dos jugadores importados nos abandonaron y nos costó jugar de forma más consistente”, explicó.

El coach señaló que una de las claves del juego fue la falta de control bajo el tablero, algo que aprovecharon los Dorados para dominar los rebotes ofensivos: “Nos dominaron con los segundos tiros, aunque los hicimos fallar. En el segundo partido fuimos mejores en los rebotes, pero esta noche no tuvimos fuerza bajo el canasto”, agregó.

Al hacer un análisis de la temporada, Cintrón fue contundente al señalar la inconsistencia del equipo y la falta de compromiso de algunos jugadores extranjeros: “Jugamos muy inconsistente toda la temporada y no hubo compromiso por parte de algunos jugadores. Uno de ellos fue Rakeem Christmas, quien se inventó una lesión y nos dejó a pie cuando no teníamos cambio. Además, Larrier también faltó sin avisar. El compromiso de los importados no estuvo presente esta temporada”, enfatizó.

Sobre su continuidad en el equipo, Cintrón dejó claro que su intención es permanecer un año más al frente de la escuadra, siempre y cuando pueda formar un grupo comprometido: “Espero estar un año más y construir un equipo con compromiso. Quiero jugadores que tengan compromiso; el que no lo tenga, no puede estar en esta franquicia”, reiteró el coach.

El futuro de los Santos del Potosí dependerá ahora de los ajustes que se realicen en la próxima temporada, en busca de un plantel que logre una mayor estabilidad, así como compromiso dentro y fuera de la cancha.