"Nos partimos la madre o no seguimos en el equipo", advierte Peláez

Ricardo Peláez no renuncia. Víctor Vucetich no será despedido. Los jugadores no serán sancionados. En el Guadalajara todo seguirá igual de aquí al término del torneo.

La conferencia de prensa que dieron en conjunto Peláez y Vucetich, fue para "dar la cara", para tener "tantita madre", dijo el director deportivo y pedir paciencia de cara al final del Guardianes 2021. "Sí, una gran molestia. Hay que tener vergüenza deportiva. Hay que hacer algo, mandar un mensaje...

"Los jugadores que mostraron actitud como la de ayer, no van a seguir en Chivas, o nos partimos la madre o no vamos a seguir en Chivas. Aquí el futbolista que no se rompa el alma, no va a poder estar en Chivas. Que lo sepamos todos. De mí hacia abajo". reiteró contundente.

"Estamos avergonzados de la actuación que tuvimos ayer y en términos generales en el torneo. No hemos siquiera estado cerca de dar los resultados que la gente demanda y la gente quiere de Chivas. Esta conferencia de prensa es para dar la cara.

"Somos responsables, yo como director deportivo máximo responsable y el director técnico. Aun queda parte del torneo y esperamos cumplir la demanda de la afición. Estamos totalmente avergonzados, no es digno para la afición de Chivas", dijo Peláez.

Negó que haya renunciado: "Circuló esa versión de que presenté mi renuncia. La verdad es que no fue así. Mi renuncia está permanentemente en el escritorio de Amaury Vergara y eso me basta.

"Le dije a los jugadores que alguien debe asumir responsabilidades de lo que pasó ayer y ese soy yo. No me voy a quedar para esperar un finiquito. No estoy aquí por dinero".

Y agregó: "Estoy aquí porque hay que tener un poquito de madre. No voy a tirar la toalla. El presidente sabe que no voy a exigir un finiquito. El día que me vaya, me iré sin cobrar un centavo, y eso va por los que piensan en la vida de los otros y que les quede claro".

Negó que vayan a existir sanciones para los jugadores: "Quedaron manifestados en el torneo anterior. Primera llamada, hubo multa económica y deportiva; una segunda llamada una multa más alta y una tercera llamada quedaron fuera.

"Ha habido congruencia. Esto es con base en el rendimiento... Todos somos evaluados, afortunadamente es que tenemos un equipo de Expansión y una Sub 20, hay jugadores que son promovidos y jugarán los que mejor estén".

Aseguró que sigue confiando en Vucetich: "Este es el primer torneo que inicia, el pasado no lo pudo iniciar, es un gestionador de talentos, ha sabido salir exitoso, hay una trayectoria que lo avala.

"Él también está en evaluación, como lo estoy yo. Esto es de resultados, si no los entregamos nos tendremos que ir... Tengo al técnico que quiero y vamos a continuar".

Aceptó que las contrataciones que hizo, no han dado resultados: "Salvo el tema de Madueña que no ha tenido el rendimiento... Angulo ha sido de los mejores. Chicote ha tenido inconsistencias, el Covid, y no ha le permitido ser constante. Antuna es desequilibrante, ha aportado.

"El caso de Guzmán es aparte. Algunos han quedado a deber. No es que lleguen y jueguen... Hay que evaluar muy bien el tema de las contrataciones".

E insistió, no piensa en renunciar como lo hizo Paco Gabriel de Anda, el anterior director deportivo: "La forma en que salga de Chivas es que yo ya no quiera estar o que me corran.

"Se me dio el poder de traer a Víctor. Si el director técnico no me entrega los resultados, se tendrá que ir a Víctor y estará en mi decidir si me tengo que ir o no. Yo no me quiero ir de Chivas. Si no me entrega los resultados Víctor, pondré otro técnico. El que no quiera estar en Chivas que se vaya o lo vamos a quitar".

Vucetich, sin miedo al despido en Chivas



Víctor Manuel Vucetich no tiene miedo de ser despedido del Guadalajara. Con 34 años trabajando como director técnico, el llamado "Rey Midas" está curado de espanto, dice:

"Tengo 34 años viviendo en esta profesión, sé cuáles son las reglas. Hoy con Chivas estamos siendo evaluados y siempre he sido evaluado.

"En el primer juego que gané en primera División, la respuesta que le di a mi mujer fue 'la libramos un mes, porque ganando un partido tienes la posibilidad de trabajar tres o cuatro juegos más'. Así he vivido en 34 años".

Vucetich aceptó su responsabilidad, después de que Chivas fuera humillado en el Clásico por el América: "Dejamos mucho qué desear en el accionar".

Explicó el motivo del cambio de José Juan Macías, por el cual ha sido muy criticado: "En las cuestiones de planteamiento a veces somos acertivos, a veces no lo somos. Metemos y cambiamos jugadores para mejorar, a veces funciona y a veces no.

"Si hubiera metido el gol [Ángel] Saldívar, hubiera funcionado el cambio, [Sergio] Ponce metió el pase, y luego viene su expulsión, bueno entonces el cambio no funcionó. El resultado te marca si fue bueno o malo. Asumo mi responsabilidad.

"Macías no tuvo un buen día. Lo modifiqué para tener a Alexis [Vega] en el eje del ataque con Saldívar. El juego se relaja mucho más con la expulsión y la desventaja ya no se puede remontar".

Lo que sí acepta, es que los jugadores no están concentrados al 100 por ciento: "Observamos ciertas distracciones.

"Hay detalles que se muestran que son jóvenes y tienen muchas distracciones, es fácil que se distraigan y no entiendan los compromisos y lo que representan para Chivas. Hay que ver las actitudes, sus comportamientos, hablar con ellos. Ver qué está pasando, ver cómo los ayudamos".

Eso sí, advirtió: "La actitud no es negociable. La dignidad la debemos de tener todos. Hay que entregarnos al 100. No se puede escatimar el esfuerzo".