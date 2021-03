Nosotros no vemos la tabla porcentual: Leonel Rocco

El entrenador del Atlético de San Luis, Leonel Rocco, no voltea a ver la tabla de cocientes. Según él, eso no le corresponde en su puesto sobre el banquillo potosino.

Después del empate (0-0) frente al Toluca, el uruguayo explicó que su único enfoque está en meter a los rojiblancos a la fase final del Guardianes 2021.

"Nosotros no vemos la tabla porcentual; miramos entrar a la Liguilla. Tenemos 12 puntos, cuando el año pasado se hicieron 11 en todo el torneo. No hay descenso, hay gente que debe pagar. Queremos la Liguilla, es el objetivo", dijo el charrúa.

En estos momentos, el comienzo de la Jornada 10 del torneo, el San Luis se ubica en la posición 17 de la tabla de cocientes. En caso de terminar ahí, la directiva, encabezada por el español Alberto Marrero, deberá desembolsar 70 millones de pesos como castigo.

La competencia directa para no pagar la multa está conformada por Atlas (18), FC Juárez (16), Tijuana (15) y Mazatlán FC (14). Rocco, dijo, tiene la mente en otro lado.

El uruguayo se fue satisfecho del estadio Alfonso Lastras, debido a que le sacó el cero al equipo que más goles ha metido en este Guardianes 2021.

"Somos el Atlético de San Luis, sabemos nuestras limitaciones y que debemos seguir mejorando. Jugamos contra un gran equipo, el más goleador y dejamos nuestra portería en cero. Les competimos, igual por igual. No me voy conforme, lo estaré hasta llegar al objetivo".