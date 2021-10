Nueva derrota de Guerreras FCAS

La escuadra de las Guerreras FCAS sufrió su tercer descalabro consecutivo, al perder con el equipo Atlético Femenil Uruapan con marcador de 1-0, en partido correspondiente a la tercera fecha de la actual temporada de la Liga de Futbol Femenil del Bajío.

Dicho encuentro se llevó a cabo en la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos de esta ciudad en donde la escuadra que dirige Ricardo Ochoa, busco por todos los medios obtener su primera victoria de la temporada, pero no les alcanzó a sus jugadoras, quienes ante la inactividad por la pandemia, están fuera de ritmo y de condición física y eso fue un factor en contra.

Además de que las opciones de gol que crearon no las pudieron concretar, por lo que sumaron su tercera derrota al hilo, y no les queda otra que seguir trabajando para tratar de reaccionar en su siguiente jornada que será dentro de 15 días, ya que el próximo fin de semana no tendrán juego.

En otros resultados de la categoría Estelar, en su tercera jornada, Club Celaya Femenil le gana 5-2 a Grizzlys; Esmeraldas de León pierden ante Irapuato Femenil A.C., por 3-1; Atlético Potosinas vence 2-0 a Refineras; Pequeñas Golden y Andreas Soccer, su partido quedo pendiente.

En la categoría Ascenso Fueras Básicas, El equipo Promesas Juventinas le gana a A. Santos Morelia por 2-0, Talentos Refineras golea a Esmeraldas Romitas por 9-1, Se.Nu.Ta., vence 4-0 a Grizzlys; Aguacateras doblegó a Panteras por 6-2.