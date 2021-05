Nueve carreras, nueve ganadores en Chiapas

Este 22 y 23 de mayo será la novena vez que NASCAR visitará tierras chiapanecas, con motivo de la primera fecha de NASCAR Peak México Series. En nueve carreras que se disputaron en el Súper Óvalo Chiapas hubo igual cantidad de ganadores diferentes que son:

En 2008, el triunfo fue Antonio Pérez; en 2009 se disputaron dos carreras una la ganó Rogelio López y la otra Homero Richards; 2010 se corrieron dos carreras con victorias de Germán Quiroga y José Luis Ramírez; en 2011 no se corrió; 2012 no se corrió; 2013 el ganador fue Rafael Martínez; 2014, Daniel Suárez; 2015, Rubén García; 2016 no se corrió; 2017, Abraham Calderón; 2018 Irwin Vences; 2019, Santiago Tovar, 2020 no se corrió.

De todos ellos Homero Richards, Irwin Vences y Rogelio López, José Luis Ramírez y Daniel Suárez no consiguieron el campeonato mexicano.

Para José Luis Ramírez la plaza de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, le significó su primera victoria en NASCAR México.

Entre las novedades que presentará NASCAR Peak México Series para la primera fecha de la temporada 2021, figura la participación en las Trucks México del piloto de Estados Unidos, Lavar Scott.

En el 2019, fue la última carrera disputada en Chiapas y estos fueron los primeros 10 lugares al caer la bandera a cuadros, 1.- Santiago Tovar, 2.- Rubén García Jr., 3.- Jorge Goeters; 4.- Abraham Calderón, 5.- Michel Jourdain Jr.; 6.- Salvador De Alba Jr.; 7.- Enrique Baca; 8.- Hugo Oliveras; 9.- Michael Dorrbecker, 10.- Rubén Pardo.