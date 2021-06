Nuevo DT del América femenil, tachado de "sexista" y "abusivo"

Orgullosamente con el escudo azulcrema, el Club América presumió a Craig Harrington como su nuevo entrenador para el primer equipo femenil.

En ninguna parte del comunicado, mencionó una mancha en la trayectoria del estratega, señalado de actos sexistas y abusivos.

De acuerdo con varios reportes locales, el británico fue cortado del banquillo de las Royals de Utah –club de la liga femenil de Estados Unidos– por "supuestos comentarios inapropiados de naturaleza sexual al personal" del equipo.

"Fuentes indicaron que se alegaron múltiples casos de comentarios inapropiados de naturaleza sexual con el personal del club que involucraban a Harrington", reportó "The Athletic", en septiembre de 2020, cuando el estratega recibió una licencia para ausentarse del cargo en lo que se investigaba su caso al interior de las Royals.

"Dos fuentes con conocimiento de la situación, que no estaban autorizadas a hablar públicamente, comentaron que Harrington fue puesto en licencia luego de que los jugadoras se quejaron de que estaba siendo ´verbalmente abusivo´", informó "The Salt Lake Tribune".

Todo esto sucedió semanas después de que se destaparon comentarios racistas por parte del propietario del equipo, Dell Loy Hansen, mientras que el director de negocios fue liberado por conductas sexistas.

Para el 9 de noviembre, fue despedido del cargo como entrenador de Utah.

Siete meses después, Harrington fue anunciado como entrenador del América, que lo presumió como "el perfil idóneo para apoyar el proyecto deportivo en el que estamos trabajando. Es un técnico que tiene experiencia en el futbol femenil y desarrollo de jugadoras. Estamos seguros que construirá un equipo protagonista que competirá por el título", palabras de Claudia Carrión, directora deportiva del equipo femenil.

Nada sobre el pasado reciente del nuevo estratega emplumado.