Nuevo técnico de Cruz Azul, sin exigencia de ganar título de Concacaf

Armando González llegó de rebote a la dirección técnica de Cruz Azul. Apadrinado por Jaime Ordiales, llegó a dirigir la Sub 20 cementera a la que llevó a las semifinales. Ahora, ante la renunciar de Robert Dante Siboldi, fue el Plan "A" para tomar el cargo de forma interina y ahora quiere entregar buenas cuentas en la Concacaf, donde se enfrentará contra el LAFC.

"Es una situación difícil la que se nos presentó al terminar el torneo. Los muchachos estaban golpeados, pero son profesionales, han entrenado al máximo. Este equipo ha quedado en los últimos cuatro torneos, entre los cuatro primeros de la tabla, así que hay que dejar atrás ese golpe e ir por la revancha y pelear por el título".

La oferta de dirigir al equipo, no se podía rechazar: "Me invitaron a dirigir en la Sub-20, llegamos a semifinales ahora me piden que dirija al equipo en este torneo. A esto nos dedicamos, en esto trabajamos...".

No ha tenido contacto con la nueva directiva cementera, sólo con el director deportivo, Jaime Ordiales, quien específicamente no le exigió ganar la Concachampions: "Jaime nos pudo aquí, y no hay exigencia, pero clubes tan importantes como este pero siempre tienen la exigencia de ganar. Cruz Azul es el segundo que más ganado en Ligas de Concacaf ha ganado y queremos ser el primero".

Así que no tiene presión, "hay un compromiso conmigo mismo, planear el juego lo mejor posible, tratar de que los jugadores y el cuerpo técnico estén en la misma línea. Ojalá podamos ganarlo, tenemos esa convicción, hay deseo y capacidad para ganar".