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Obed Vargas debuta con el Atl. de Madrid

Por El Universal

Marzo 15, 2026 03:00 a.m.
A
Obed Vargas debuta con el Atl. de Madrid

México.- Luego de la lesión de ligamento cruzado que sufrió Marcel Ruiz con Toluca, parte de las esperanzas del mediocampo de la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo de 2026 recayeron en Obed Vargas.

Ahora, el juvenil de 20 años carga con la responsabilidad de llegar con el mejor nivel posible para defender los colores del Tri en el torneo internacional. Y va por buen camino.

En la victoria del Atlético de Madrid (1-0) sobre el Getafe, Vargas fue titular y disputó 72 minutos. Tuvo un rol tranquilo, sin muchos errores, aunque fue amonestado minutos antes de salir de cambio.

El gol de los rojiblancos lo hizo Nahuel Molina al minuto 8, con un gran disparo de fuera del área, que se coló en ángulo de la portería rival.

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Aunque en su llegada comenzó teniendo minutos, ya eran un par de partidos en donde ´El Cholo´ Simeone no tenía en cuenta al mexicano. Por lo que esta titularidad es una inyección de confianza para encarar el final de campaña.

Cabe destacar, que desde que arribó proveniente del Seattle Sounders de la MLS, esta ha sido la mayor cantidad de minutos jugados con la camiseta colchonera.

Obed mostró personalidad y garra, dos cualidades que le caracteriza, y es cuestión de tiempo para que se adapte al estilo de juego del técnico argentino. Aunque por ahora, estas son buenas noticias para la Selección Mexicana de Javier Aguirre.

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