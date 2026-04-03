Obligados a ganar Puebla y Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- Este viernes, Puebla y Juárez comienzan la jornada 13 luego del parón por fecha FIFA y buscarán sumar puntos en un esfuerzo por mantenerse alejados de la parte baja de la tabla.

Puebla viene de un doloroso descalabro frente a Santos (2-1) en un encuentro que parecía trámite, pero que terminó siendo pesadilla para los dirigidos por Albert Espigares. Con esa derrota, los poblanos se han alejado dramáticamente de la zona de clasificación a la liguilla y cayeron a la posición 14 de la tabla general.

Con tres partidos ganados, tres empates y seis derrotas, La Franja sigue con 12 unidades, por debajo Tijuana, León y Necaxa, y está obligado a sacar el resultado en casa para intentar colocarse nuevamente en la pelea por un lugar a la fiesta grande del balompié mexicano.

Por su parte, los Bravos sorprendieron a Tigres y se impusieron 2-1 en el Olímpico Benito Juárez para llegar a 14 puntos y ubicarse, de momento, en el décimo sito del Clausura 2026.

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El equipo de la frontera suma cuatro victorias, dos empates y cinco derrotas, aunque aún tienen pendiente el partido frente a Querétaro, correspondiente a la fecha 7 que fue reprogramado por temas de seguridad.

La escuadra dirigida por Pedro Caixinha se ha mostrado un poco más constante en la cancha y no será rival sencillo para el equipo angelino.

La última ocasión que ambas escuadras se midieron fue en la jornada 15 del Apertura 2025 cuando ambos equipos disputaron un encuentro cargado de goles y espectáculo y que concluyó con un empate a 4 tantos.