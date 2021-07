Ochoa quiere ser medallista en Tokio

Acaba de cumplir 36 años de edad, ha sido titular en dos Copas del Mundo, ya jugó en Europa y ha sido campeón del futbol mexicano, pero los Juegos Olímpicos representan una vitrina incomparable... Y Guillermo Ochoa lo deja ver en la mirada.

Los ojos del arquero de la Selección Mexicana se iluminan cuando imagina lo que sucederá este jueves, día en el que el Tricolor debutará en la máxima justa deportiva del mundo, en contra de Francia.

Más allá de ser un partido frente a un rival con linaje, el chico de la ensortijada cabellera asegura que el equipo mexicano no viajó más de 11 mil kilómetros sólo para participar. Los verdes vienen por otra presea... Y si es áurea, mucho mejor.

"Estoy valorando y disfrutando cada día con mis compañeros, porque siempre es un honor vestir la playera de la Selección y me siento afortunado de tener esta experiencia, porque este torneo será recordado como los Juegos Olímpicos del Covid", asegura el tapatío. "Parte del entusiasmo me lo han contagiado mis compañeros".

"Sabía de la ilusión que tenían por estar en los Juegos Olímpicos, y después eso creció en mí al ser refuerzo".