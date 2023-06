Ochoa y su emotivo mensaje a Jaime Lozano

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 22 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana presentó de forma oficial a Jaime Lozano como entrenador del Tricolor, en una conferencia en la que estuvieron presentes todos los jugadores.

Después de escuchar su discurso, uno de los primeros en hablar fue Guillermo Ochoa, quien le dedicó un emotivo mensaje de bienvenida al joven estratega.

"A nombre de mis compañeros y del staff, bienvenido, bienvenido a lo que siempre ha sido tu casa, como jugador, como entrenador, sabemos mucha gente de aquí la manera en que trabajas y sabemos de lo que eres capaz de hacer. Te encuentras con un grupo de jugadores y de staff con muchas ganas de que las cosas salgan bien, con hambre, con ambición".

Ochoa, quien es el hombre de mayor experiencia en la convocatoria agregó que la intención del grupo es darle una alegría a la afición, con la que se sienten en deuda.

"Si tu los ves a la cara son gente trabajadora, exitosa, que por algo están donde están, que no es casualidad el camino que ha recorrido cada uno de ellos. Es el deseo de nosotros, de la afición que queremos darle esa alegría a la gente, con muchas ganas de mejorar las cosas para México y prepararnos de la mejor manera".

Por último, Guillermo Ochoa recalcó que todos los jugadores esperan tener una buena Copa Oro y con ello no irse con las manos vacías de los compromisos internacionales.

"Tenemos una revancha inmediata, que este verano no queremos irnos con las manos vacías, que la selección requiere de esfuerzo, de sacrificios, vale la pena estar acá, representar a nuestro país y de la mejor manera".