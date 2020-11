Ofertan boletos falsos en hasta 100 mil pesos para Chivas-América

Serán siete mil personas, más o menos las que entrarán en el estadio de las Chivas para presenciar el Clásico Nacional Guadalajara-América.

Se supone que en cuestión de venta de boletos, el club tapatío no ganará mucho, pero... Los revendedores sí hasta con entradas que no existen. Así es, en la reventa se están ofreciendo boletos falsos que llegan en precio hasta los 100 mil pesos.

Apenas a unas horas de que se anunció que se abrirían las puertas, los precios de las entradas se elevaron a cantidades estratosféricas en la reventa.

El sitio Stubhub, que revende boletos de espectáculos de alta demanda aparecen supuestas entradas para el Clásico Nacional con precios excesivamente caros para presenciar el juego, precios que poca gente podría pagar.

El sitio señala que el precio promedio de los boletos es de 39 mil pesos.

Estos son los precios que aparecen en el sitio:

En Zona Premier Chivas, Área Grande Superior, Media Cancha Superior, Cabecera Inferior, entre otras secciones, el costo es de 110, 992 pesos por boleto.

En Premier Chiva, se venden a 30 mil pesos.

En Palcos, 25 mil.

En Club Chivas de 19 a 20 mil pesos.

En Área Grande, Media Cancha y Cabecera Inferior el costo va de 12 a 15 mil pesos.

Y de Cabecera Superior a Área Grande Superior va de 6 mil a diez mil pesos.

Después de hacerse viral, el Guadalajara lanzó una alerta y pidió a sus aficionados no dejarse sorprender pues esas entradas no existen y la venta de boletos será con otro procedimiento.