Oficial: Pumas presenta a Keylor Antonio Navas

Luego de intensa negociación, de días repletos de especulaciones y de una prolongada llegada a nuestro país, la novela más vendida del verano ha terminado con un grato sabor de boca para todas las partes involucradas.

Finalmente, Keylor Navas ha sido anunciado, de manera oficial, como nuevo refuerzo de los Pumas para el Apertura 2025 de la Liga MX.

A través de sus redes sociales, el Club Universidad Nacional ha comunicado la contratación del portero costarricense, quien llega procedente del Newell's Old Boys de la Liga de Argentina.

La incorporación del ex del Real Madrid y del Paris Saint-Germain no fue nada sencilla, debido a que todavía tenía un año de contrata con la institución rosarina, donde apenas pudo jugar durante seis meses.