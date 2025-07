Analizan hasta 15 zonas para reubicar antros de Himalaya

Ante la oposición de trasladar antros a la avenida Venustiano Carranza, el titular de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ángel de la Vega Pineda, afirmó que se ha "crucificado" en exceso esta zona como posible sede para los negocios de Himalaya.

Reiteró que hasta ahora no existe una decisión definitiva ni por parte del municipio ni de la asociación de negocios del entretenimiento. "No hay absolutamente nada en concreto, ha habido muchas ideas y se ha hablado de muchos lugares, creo que han 'crucificado' mucho el nombre de Carranza, pero la verdad no hay nada escrito", comentó.

El funcionario detalló que antes de que finalice julio, el Gobierno Municipal sostendrá una reunión con empresarios del sector para continuar con el diálogo. Aclaró que, por el momento, únicamente se manejan propuestas y sugerencias para la posible reubicación de los antros.

De la Vega agregó que, en estas mesas de diálogo con los empresarios del entretenimiento nocturno, además del Centro Histórico, también se han planteado opciones como la colonia Morales y las instalaciones de la Feria Nacional Potosina.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

No obstante, señaló que se han llegado a considerar hasta 15 posibles ubicaciones para reubicar estos espacios de la vida nocturna en San Luis Potosí.