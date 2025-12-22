logo pulso
Olave y Smyth ayudan a Saints a vencer a Jets

Por AP

Diciembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Olave y Smyth ayudan a Saints a vencer a Jets

NUEVA ORLEANS.- Chris Olave atrapó el domingo pases de touchdown de Tyler Shough y Taysom Hill, Charlie Smyth empató un récord de los Saints con cinco goles de campo y Nueva Orleans extendió su racha de victorias a tres con una victoria de 29-6 sobre los tambaleantes Jets de Nueva York.

Cameron Jordan tuvo dos capturas para Nueva Orleans (5-10), dándole 130 en su carrera, dos por delante del miembro del Salón de la Fama Rickey Jackson para el 17º más en la historia de la NFL. Jordan, ahora con un equipo de ocho 1/2 capturas esta temporada, ha tenido al menos ocho capturas en nueve temporadas.

Shough, seleccionado en el puesto 40 en la primavera pasada, pasó para 308 yardas superando las 300 por primera vez mientras mejoraba a 4-3 como titular. Hill acumuló 116 yardas con 42 por tierra, 36 por recepción y su pase de anotación de 38 yardas a Olave en los minutos finales.

El novato no reclutado Brady Cook hizo su segunda apertura con los Jets (3-12), quienes han perdido tres seguidos y cinco de seis.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los Jets de nUEVA yORK establecieron un récord de la NFL al no tener una intercepción por su 15º juego consecutivo.

