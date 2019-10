Olympique de Marsella estaría interesado en Carlos Salcedo

Según el portal francés FootballClubdeMarseille.fr, el Olympique de Marsella estaría interesado en los servicios de Carlos Salcedo, defensa de Tigres.

El sitio dice que el propio técnico del club galo, el portugués Andrés Villas-Boas, habría hablado con el zaguero, debido a que la mayoría de sus defensas estelares se encuentran lesionados. Si todo marcha bien el fichaje se concretaría en enero.

Salcedo no se encuentra nada cómodo en Tigres, desde la llegada de Diego Reyes. El zaguero no ha entendido que la directiva felina trajera a otro defensa central, estando él ahí, aunque la realidad es que su bajo rendimiento no le garantiza un futuro halagador en el cuadro felino, es por eso que busca regresar a tierras europeas.

"Nuestra información recaba afirma que OM está interesado en el perfil de Carlos Salcedo (...). En ese momento, fue prestado por Chivas a la Entracht de Frankfurt, luego fue transferido a Tigres por un monto de 5.4 millones de dólares", menciona el sitio europeo.

Lo que el cuadro francés pretendería, es que Tigres lo cediera en préstamo.