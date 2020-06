Omar Govea En busca de un grande

Con el firme propósito de tener una gran campaña con el Zulte Waregem de la Primera División de Bélgica, que lo catapulte de regreso a la Selección Mexicana y a un equipo de las mejores Ligas de Europa, el futbolista Potosino, Omar Govea García, viajó ayer rumbo al viejo continente, para incorporarse a los trabajos de pretemporada de su actual oncena.

Omar a sus 24 años de edad, junto con Nery Castillo hijo, es el segundo futbolista potosino que ha jugado en Europa, donde lleva casi cinco años de estar participando activamente en el futbol de Portugal y Bélgica, logrando tener relevantes actuaciones, a tal grado de ser convocado a la Selección Mexicana en el proceso del DT Juan Carlos Osorio, antes del Mundial de Rusia, habiendo hecho su debut en el Tri durante un partido amistoso contra Polonia.

El jugador potosino deberá reportarse este próximo lunes con el Zulte Waregem, para iniciar su pretemporada, antes de viajar, Omar Govea García conversó para los lectores de Pulso, muy convencido de que este nuevo torneo debe ser el de su consolidación en el balompié del viejo continente, teniendo tres objetivos; calificar con su equipo a la Europa League y porque no a la Champions, así como regresar a la selección mexicana y después dar el brinco a otra Liga europea.

Govea García dice que uno de sus más firmes propósitos es tener una gran campaña con el Zulte, que atraiga la mirada del seleccionador Gerardo "Tata" Martino, y de algún otro equipo y Liga protagonista en Europa, incluso no descarta la idea de un probable retorno al balompié mexicano, con algún equipo que tenga un muy buen proyecto".

El futbolista Potosino comenta que "Estoy muy contento allá en Bélgica, es un país muy seguro, y en donde me han tratado muy bien, pero aspiro llegar a otra Liga más competitiva en un equipo que ande peleando los primeros lugares, sin descartar un probable regreso a México, si hubiera un buen proyecto y una buena oferta".

Sin haber jugado nunca en la Primera División del futbol mexicano, pues solo lo hizo en la Liga de Ascenso con los Mineros de Zacatecas, prestado por el América, donde nunca tuvo un lugar en el primer equipo de las águilas, Omar dio el salto al futbol europeo, cuando después de haber obtenido el subcampeonato mundial Sub17 en Emiratos Árabes en el año 2013, un año y meses después fue contratado por el Porto de Portugal, junto con el arquero tapatío, Raúl Gudiño.

El Porto los envió a su equipo "B" de la segunda división portuguesa, donde Omar y Gudiño lograron formar parte del plantel que se coronó en esa categoría. Poco después se coronan campeones de la Premier League, una competencia juvenil donde participan decenas de equipos de diferentes países de Europa, obteniendo gran fogueo que al año 2016 que le valió ser convocado al Torneo Esperanzas de Toulón, Francia.

En ese mismo año, Omar es transferido al equipo Mouscron de la Primera División de Bélgica en donde pasa al Antwerp y finalmente a su actual oncena del Zulten Waregem. En los cinco años que lleva jugando en Europa, Omar ha convertido 10 goles (algunos de ellos de excelente manufactura) que no son pocos para un jugador que se desempeña en media cancha, y también ha sumado buen número de asistencias, que han terminado en goles de sus equipos.

Durante su estancia en el balompié europeo, Omar ha adquirido fogueo y elevado su nivel de juego, tras de acumular más de 120 partidos en la Primera División de Bélgica, que en cierto momento le permitió ser convocado a la selección Mayor de México, en la época de Juan Carlos Osorio, quien lo convocó para dos juegos en Europa, habiendo hecho su debut vistiendo la camiseta tricolor, en juegos de preparación previos al Mundial de Rusia, ante el seleccionado de Polonia, entrando de cambio.

Pero no pierde la ilusión y esperanza de volver a ser convocado,"espero con mi desempeño en Bélgica, lograr que el Profesor Martino ponga sus ojos en mí, es un proyecto muy interesante el del seleccionador nacional, con un grupo de jóvenes muy buenos, que en el próximo mundial pueden dar buenos resultados, y en donde creo poder encajar bien".

El centrocampista , que indudablemente es un orgullo del deporte Potosino, comentó que " ojalá se me brinde la oportunidad de volver a la selección , aunque tengo que trabajar muy fuerte para ello y conseguir que de nueva cuenta, lograr que vuelvan a fijarse en mí, si bien anteriormente cuando Memo Ochoa jugaba en la misma Liga, la atención estaba fija sobre él , pero esos mismos reflectores me llegaban a mí, hoy ya no existe esa posibilidad y de una forma u otra, con buenas actuaciones hay que hacer que se fijen en mí."

Ciertamente, desde que Ochoa, que sin duda es una figura mediática, regresó al América, las miradas y atención de la Prensa mexicana, con excepción de algunos medios, no le han vuelto a dar el seguimiento y la importancia que el volante Potosino tiene en el desempeño de su equipo en Bélgica, y se habla poco o nada a diferencia de cuando el portero titular de las Águilas militaba en el futbol belga.

Pero Omar ha sabido sortear esta y otras situaciones, y se mantiene como titular en el Zulte, a donde desde el lunes estará buscando consolidar su carrera futbolística, para llamar la atención del técnico Tata Martino y ser convocado a la selección nacional.

Cuestionado sobre si después de haber sido seleccionado nacional, en algún momento perdió el piso, lo que haya propiciado un descenso en su rendimiento, Omar dijo que "Nunca, siempre he estado consciente de que, hay que trabajar muy fuerte para alcanzar las metas que me he propuesto, se bien que solo así y con sencillez y humildad, mantendremos un status en el futbol.

Su ascendente trayectoria la inició aquí en San Luis a los 12 años , en el equipo del Colegio Manuel José Othón , bajo la conducción de Valentín Hernández, después pasó a formar parte del Cefor Pachuca San Luis con Juan Antonio Salazar, hasta ser visoriado por Chucho Ramírez que fue quien lo llevó a las fuerzas básicas de América, teniendo como entrenadores a los exjugadores americanistas como el Chocolate García y Marco Antonio Sánchez Yacuta, con el cual está muy agradecido por sus enseñanzas y apoyo que le brindó en su estancia en la Ciudad de México , de donde fue enviado a foguearse a Mineros de Zacatecas en la Liga de ascenso, regresando a las Águilas , sólo para ser vendido al Porto de Portugal.

En su etapa de amateur en esta ciudad donde se formó, jugó en Copa Gobernador, y en la Cuarta División de la Liga Nacional Juvenil, pero nunca lo hizo como profesional, aunque es muy joven y tiene por delante un promisorio futuro, expresa que antes de retirarse del futbol, "le gustaría mucho jugar en el Atlético de San Luis, ante mi gente, mis paisanos.".

Pues ojalá que Omar, que ha tenido una corta pero meteórica y exitosa trayectoria a sus 24 años de edad, logre todos sus propósitos, y que pronto lo veamos vestir de nuevo la playera del equipo nacional y sea un firme candidato a estar en la próxima copa del mundo. El caso de Omar confirma una vez más, que nadie es profeta en su tierra.