"Omar mostrará su mejor versión en SLP", confía J.C. Chávez

La leyenda del boxeo mundial, Julio César Chávez, está en tierras potosinas para presenciar el esperado combate de su hijo, Omar Chávez, quien enfrentará a Misael Rodríguez, este sábado 25 de enero de 2025 en la Arena Potosí.

Tras una rueda de prensa, el llamado "César del Boxeo" compartió sus impresiones sobre la preparación de Omar, destacando su compromiso y motivación de cara a esta pelea clave en su carrera.

"Entrenó muy bien, está muy motivado. Él sabe la responsabilidad que es esta pelea, sabe que no puede perder", afirmó Chávez, confiado en que su hijo mostrará su mejor versión sobre el ring.

Julio César subrayó que la preparación de un boxeador marca la diferencia en el rendimiento durante los combates. "Cuando Omar tiene una buena preparación, tira golpes, pega fuerte, aguanta, y eso lo hace peligroso. Pero cuando no trae la condición adecuada, no tira golpes y las peleas se alargan, lo que le complica las cosas. En esta pelea, Omar tiene que salir a ganar por nocaut", sentenció.

En cuanto a la intensidad del enfrentamiento, el ícono del boxeo no ocultó que será un duelo especial. "Es una pelea difícil porque los dos (Omar y Misael) no se quieren, no se pueden ver. Pero sé que Omar, si se preparó como debe, tiene grandes posibilidades de salir con la victoria", aseguró Chávez.

Por último, el excampeón mundial invitó al público a no perderse este gran enfrentamiento. "Hay tiro, hay tiro", expresó.