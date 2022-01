Orbelín Pineda lanza emotivo mensaje a Cruz Azul

Ahora que ya es jugador del Celta de Vigo, en España, club europeo con el que incluso ya entrenó, Orbelín Pineda aprovechó sus redes sociales para mandarle un emotivo mensaje al Cruz Azul y a su afición, tras su partida al viejo continente.

Junto a una imagen del "Maguito" con el uniforme de La Máquina, escribió el siguiente texto: "Hace 3 años llegué con el sueño de ser campeón con Cruz Azul, di todo lo mejor de mí por la institución, su afición y gracias a Dios y a mis compañeros se logró el anhelado campeonato. Hoy me toca perseguir un nuevo sueño, nuevas metas y no me queda más que agradecer y decirles que los llevaré siempre en mi corazón. Gracias por siempre apoyarme en las buenas y en las malas y esto no es un adiós sino un hasta pronto. Gracias afición por su cariño, gracias Cruz Azul. Su amigo Orbelín".

Pineda, que ahora se suma a los jugadores mexicanos en el futbol de Europa, llegó al equipo cementero para el Clausura 2019 y levantó el título del Guard1anes 2021.