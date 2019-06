Organizadores de Qatar 2022 descartan problemas por pesquisa

SAO PAULO.- Los organizadores de la Copa del Mundo Qatar 2022 no han sido contactados por las autoridades francesas que realizan la investigación que condujo al reciente interrogatorio del exfutbolista Michel Platini, indicó el presidente del comité organizador el viernes.

Hassan Al-Thawadi dijo que no había razón para preocuparse por la pesquisa que pesa sobre Platini, ya que todas las investigaciones previas respecto al Mundial 2022 han librado a Qatar de toda falta.

"Hemos sido investigados, hemos sido examinados", señaló Al-Thawadi. "La pesquisa de (Michael) Garcia fue una investigación exhaustiva, examinaron cada aspecto de nuestra candidatura. Y al final fuimos exonerados".

Los organizadores agregaron que si bien el alcohol no está tan disponible en Catar como en otros países, cualquier persona que "busque un trago" durante la Copa del Mundo "con seguridad lo encontrará".

El director general del comité organizador, Nasser Al Khater, aseveró que "el alcohol estará disponible en áreas designadas" durante el torneo en Qatar.

Al Khater y Al-Thawadi hablaron en Brasil durante la Copa América, en la cual Catar participa como invitado por primera vez. En un evento en Sao Paulo, los organizadores presentaron al exjugador brasileño Cafú como un embajador de la Copa del Mundo.

"No puedo ofrecer más comentarios porque hay una investigación en curso, excepto que decir que no hemos sido contactados por las autoridades francesas", sostuvo Al-Thawadi, quien destacó que Platini fue interrogado no sólo sobre Catar 2022.

"Lo que leí es que fue con relación a varios temas, uno de ellos era Qatar 2022. (También fue acerca de) Rusia 2018, la Eurocopa 2016 y muchos otros asuntos relacionados y, por supuesto, en última instancia le permitieron irse. Michel siempre ha sido muy abierto, muy transparente", afirmó.

Por su parte, Al Khater dijo que "es mejor permanecer en silencio" hasta que la pesquisa haya terminado.

"Durante los últimos 10 años Catar siempre ha estado bajo los reflectores", añadió. "Estamos muy contentos de que todas las acusaciones que han sido lanzadas hacia nosotros han sido consideradas sin fundamentos. Vamos a seguir adelante como se planeó, estamos confiados".

Platini fue interrogado el martes por la policía francesa que investiga si la corrupción jugó un papel en la asignación de Catar como sede del Mundial 2022.