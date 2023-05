¡Por tele restringida! Así se verá el repechaje del Clausura 2023

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- Llegó el momento del repechaje. Como parte del Clausura 2023, este fin de semana iniciará la fase de recalificación.

Los duelos serán decisivos. Cruz Azul, Atlas, Pachuca, Santos, León, San Luis, Tigres y Puebla pelearán por un mismo objetivo: asegurar un boleto para los cuartos de final.

Sin embargo, ninguno de estos partidos se transmitirá por televisión abierta. Los cuatro enfrentamientos serán visibles a través de Fox Sports, Claro Sports y TUDN.

El Clausura 2023 se acerca a su fin. Los equipos que consiguieron acceso a la Liguilla son América, Rayados, Toluca y Chivas.

A continuación, los horarios y canales particulares para ver la fase previa a los cuartos de final.

¿Cuándo y dónde ver los partidos de recalificación?

Sábado, 6 de mayo

- Cruz Azul vs Atlas, 17:00 horas, TUDN.

- Pachuca vs Santos, 19:10 horas, Fox Sports y Claro Sports.

Domingo, 7 de mayo

- León vs San Luis, 19:06 horas, Fox Sports y Claro Sports.

- Tigres vs Puebla, 21:10 horas, TUDN.