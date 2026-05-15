Oro y plata para Andrea Sandoval

La atleta Andrea Sandoval tuvo una destacada participación en los Juegos ANUIES 2026 al conquistar dos medallas para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí dentro de la disciplina de halterofilia, consolidándose como una de las representantes más sobresalientes de la delegación potosina.

La integrante de las Águilas de la UASLP logró subir a lo más alto del podio en la modalidad de arranque, donde obtuvo la medalla de oro tras levantar 91 kilogramos, demostrando gran técnica y fortaleza en la plataforma.

Posteriormente, gracias a su actuación en la prueba de envión, donde finalizó en la cuarta posición, Andrea Sandoval consiguió asegurar la medalla de plata en la clasificación de sumatoria total al acumular 200 kilogramos.

La disputa por el campeonato absoluto fue sumamente cerrada, ya que la representante de Jalisco se quedó con la medalla de oro en la sumatoria total apenas por un kilogramo de diferencia. La jalisciense registró un total de 201 kilos, mientras que la potosina finalizó con 200, quedándose muy cerca de conquistar el título general de la competencia.

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Con este resultado, Andrea Sandoval aportó dos importantes preseas al medallero de la UASLP en una de las disciplinas de mayor exigencia física y técnica dentro de la justa universitaria nacional.

Además de su faceta deportiva, la halterista potosina cursa sus estudios en la Facultad de Contaduría y Administración de la UASLP, combinando su formación académica con el alto rendimiento deportivo, situación que la ha convertido en un ejemplo de disciplina, constancia y compromiso.