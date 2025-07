Orvañanos firma acuerdo con Penguin Random House

Ha pasado aproximadamente un mes desde que Raúl Orvañanos anunció su salida de Fox Sports, luego de haber estado más de 20 años en la empresa. Sin embargo, el narrador ya firmó un nuevo contrato, el cual no está relacionado con algo deportivo.

El ex arquero del Atlante estará encaminándose en una nueva aventura, pues hace unos días compartió en sus redes sociales la noticia de haber firmado un acuerdo con la editorial multinacional 'Penguin Random House', la cual lo estará ayudando con la publicación de su nuevo libro.

"Estoy feliz porque acabo de firmar con Penguin Random House, en enero saldrá publicado mi libro", escribió Orvañanos en su Instagram.

De momento, el ex de Fox Sports no ha dado más detalles sobre su nuevo libro, no se sabe de qué tratará, solamente anunció el mes en el que saldrá a la venta. Este anunció provocó la felicitación de algunos de sus excompañeros, quienes le desearon mucho éxito en esta nueva etapa.

¿Raúl Orvañanos volverá a narrar?

El futuro del cronista deportivo mexicano continúa sin definirse. Aunque él ya dio a conocer que estará publicando un libro, lo que sigue sin saberse es si lo volveremos a escuchar narrando en alguna televisora después de haber salido de Fox Sports.

Desde su adiós de la cadena antes mencionada, los rumores sobre su futuro se han desatado. Uno de ellos lo sitúan en Tubi, donde tendría la posibilidad de narrar Liga MX, Champions League, la Champions Cup de la Concacaf y otras ligas y torneos de las cuales tienen los derechos.

Sin embargo, nada de esto ha sido confirmado, por lo que el regreso de Orvañanos a los micrófonos sigue en veremos.