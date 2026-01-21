Osaka impacta con un atuendo

MELBOURNE.- Fue una declaración de confianza y estilo.

Naomi Osaka entró en uno de los escenarios más grandes del tenis luciendo un sombrero de ala ancha, un velo y sosteniendo una sombrilla blanca, en un audaz debut en el Abierto de Australia.

Consciente de que una entrada tan icónica podría volverse en su contra si perdía su partido de primera ronda, Osaka hizo todo lo necesario el martes para bajar el telón del tercer día en la arena Rod Laver con una victoria 6-3, 3-4, 6-4 sobre Antonia Ruzic.

El sombrero y la sombrilla estaban adornados con mariposas simbólicas, un guiño a uno de los momentos memorables de la última consagración de Osaka en el Melbourne Park, en 2021, más que un reflejo de los nervios habituales de la primera ronda en un Grand Slam.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Cuando estaba jugando hoy, simplemente me dije a mí misma, algo así: ´Enfócate. si ella te gana, entonces eso es desafortunado. Pero, oye, al menos estás en tendencia´", en las redes sociales, señaló.

Osaka ha ganado cuatro títulos de Grand Slam en individuales, incluidos dos en el Abierto de Estados Unidos y dos en Australia en 2019 y 2021.

Su próximo partido será contra Sorana Cirstea, quien venció 3-6, 6-4, 6-3 a Eva Lys. Después de alcanzar las semifinales del Abierto de Estados Unidos el año pasado, su mejor resultado en un grande en cuatro años, Osaka está ganando confianza.

Nacida en Japón pero criada en Estados Unidos, Osaka se inspiró en Venus y Serena Williams y Maria Sharapova, las estrellas del tenis que describió como las "G.O.A.T´s del estilo".

"Creo que todo se reduce a la personalidad, también", afirmó la número 17 del mundo.

El vestido que usó en su partido de primera ronda, en tonos de azul y verde, también fue un tributo a su hija, Shai, y su fascinación por las medusas.

"Así que, la inspiración fue obviamente las medusas, luego las mariposas, lo cual se conecta con el momento de la mariposa que tuve aquí hace mucho tiempo, en 2021", dijo Osaka, recordando las imágenes de una que se posó sobre ella durante un partido de tercera ronda.

Osaka dijo que Nike, su patrocinador de ropa, "me permitió diseñar este".

Tomó meses de planificación. Y todo se conectó con el túnel remodelado en la Rod Laver que refleja temas australianos como las playas y la costa.

"Honestamente, todo se unió de manera bastante hermosa porque no sabía qué esperar cuando llegué aquí", expresó Osaka. "Luego simplemente sentí que en todas partes que miraba el tema era el agua. Obviamente, la salida fue como ver océanos y olas. Pensé que era realmente hermoso. Realmente una coincidencia asombrosa."