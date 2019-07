Óscar "Conejo" Pérez dirá adiós al futbol

México.- Óscar "Conejo" Pérez, uno de los porteros más destacados en la historia de Cruz Azul, se pondrá los guantes por última vez en su carrera para decir adiós al futbol profesional, agradecido por lo vivido en más de 25 años de carrera.

Campeón con Cruz Azul en el Invierno 97, último título de la "Máquina" en el torneo mexicano, Pérez se despedirá en el equipo que lo vio nacer y con el que debutó el 21 de agosto de 1993, del que recibirá un merecido homenaje el sábado en el Estadio Azteca.

"Sigo con muchas emociones y sentimientos de estar acá con Cruz Azul, agradecido con todos, con Guillermo (Álvarez), con Pedro (Caixinha), con Ricardo (Peláez), con todos los que participaron para hacer posible este sueño e ilusión, feliz de estar acá", aseveró.

En conferencia de prensa en las instalaciones de La Noria, el portero mexicano aseguró que siempre buscó ser el mejor y que se entregó al 100 por ciento, "traté de dar lo mejor de mí, de ser un buen ejemplo, un tipo amable, no sé si lo logré, pero eso siempre busqué".

De 46 años, el portero jugó de manera oficial por última vez el 7 de octubre pasado con Pachuca, último club en el que militó, para enfrentar a Diablos Rojos, precisamente el equipo ante el cual dirá adiós.

Aunque no fue registrado con el cuadro celeste para el Apertura 2019 y su homenaje en la cancha será instantes previos al inicio oficial del partido entre Cruz Azul y Toluca, el "Conejo" está agradecido con la institución por reconocer su trayectoria.

"Las circunstancias se dieron así y yo feliz por ello, así se dio con este gran homenaje, no cambia nada la satisfacción (el no haber sido registrado de manera oficial) y trataré de disfrutarlo al máximo", aseveró.

Óscar Pérez jugó 739 partidos en primera división en más de 25 años de carrera, de los cuales 418 fueron con la camiseta de Cruz Azul. Es el último sobreviviente de los torneos largos y anotó tres goles en su carrera, uno con la selección de México Sub 23.

Militó en los clubes Tigres de la UANL, Jaguares de Chiapas, Necaxa, San Luis y Pachuca, además de ser parte de la selección de México, con la que jugó las Copas del Mundo de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, a los que agradeció antes de finalizar esta etapa de su vida.

"Se llega el fin de una etapa como jugador activo, será el último partido en el que participaré, estoy agradecido con las instituciones que me dejaron jugar, el futbol es mi vida, mi pasión, de todos recibí muestras de apoyo, confianza; no hay palabras para agradecer todo eso, donde me paré me trataron de maravilla".