Óscar de la Hoya se burla de Canelo Álvarez tras su derrota en Las Vegas

El promotor Óscar de la Hoya se mofa de Canelo Álvarez luego de su revés en Las Vegas frente a Terence Crawford.

Por El Universal

Septiembre 15, 2025 12:42 p.m.
A
Óscar de la Hoya se burla de Canelo Álvarez tras su derrota en Las Vegas

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Con la derrota del 13 de septiembre en Las Vegas ante Terence Crawford, Saúl Álvarez recibió miles de ataques y críticas en redes sociales, y es que el tapatío perdió pese a que Crawford subió dos categorías para poder realizar el pleito.

Y como suele hacerlo cada que tiene la oportunidad, Óscar de la Hoya se sumó a las burlas y aprovechó para reírse del pugilista mexicano en sus redes sociales.

¿Qué dijo Óscar de la Hoya sobre la derrota de Canelo contra Crawford?

En su Instagram, el promotor subió un polémico video dedicado a Canelo al finalizar su combate. Cabe mencionar que la relación entre ambos está fracturada y han intercambiado ataques en repetidas ocasiones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En dicho video, De la Hoya aparece con una playera que dice "Eat more meat" (come más carne) con referencia al caso de dopaje que tuvo Canelo hace un par de años.

"Se los dije, idiotas, ¿Qué acaban de ver? Sólo hablo de los hechos", aseguró mientras se reía, con tono sarcástico.

De inmediato, el exboxeador fue también juzgado por su publicación, con comentarios como: "El peor enemigo de un mexicano, es otro mexicano".

