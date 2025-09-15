Nuevas patrullas, con cámaras conectadas al C4

Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital potosina, explicó que las funciones de inteligencia artificial con las que cuentan las nuevas patrullas de la policía municipal busca generar un monitoreo continuo de la ciudad y los oficiales a bordo.

El comisario municipal detalló que las nuevas 53 unidades entregadas cuenta con un total de 159 cámaras móviles que estarán transmitiendo en tiempo real desde las patrullas al C4 municipal, las cuales estarán distribuidas en los 24 cuadrantes de la ciudad y se suman a las 190 fijas que se encuentran instaladas en la capital.

Añadió que estas unidades cuentan con diversos monitores basados en sistemas de video a bordo con inteligencia artificial con el objetivo de generar la detección de hombre caído, obstrucción por objetos en el camino, detección de hombre dormido o cabeceando, detección de hombre fumando y detección de salida de carril.

Asimismo, informó que las patrullas anteriores comenzarán con un proceso de homologación en la nueva imagen de las unidades entregadas, "fuimos criticados por la policía del SI; sin embargo, fuimos rompimos un esquema, nos atrevimos a innovar, sorprendimos a la ciudadanía con patrullas en amarillo, neón y color negro que esas, pues prácticamente vamos a homologarlas a esta nueva imagen que ustedes están viendo", concluyó.

