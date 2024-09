Logros de Osiris Aneth Machado Plata en el lanzamiento de disco

Gran debut de Osiris Aneth Machado Plata, quien logró la medalla de bronce en la prueba de lanzamiento de disco F44/F64, con una marca de 40.01 metros.

"Era una medalla que esperaba", dijo Osiris sin falsa modestia, todo esto apoyado en los buenos resultados que arrastra en todo este ciclo, al conquistar el oro en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Bogotá 2023, la presea dorada con récord de las América de los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 y la medalla de plata en el Mundial de Para Atletismo Kobe, Japón, 2024.

Esta presea tenía que llegar... "Se siente muy bonito. No sé describirlo con otras palabras. Estar enfrente de todos y que todos celebren contigo es algo que no te lo imaginas", dijo la joven de 20 años, nacida en Tepic, Nayarit.

Fue el debut de ensueño: "Estoy muy feliz porque estoy presentándome en estos Juegos y además gané la medalla de bronce. La verdad es que sí venía buscando una medalla, no sabía de qué color, y se hizo la de bronce".

Cuando se daban los últimos lanzamientos de las rivales, y veía que la medalla poco a poco se hacía realidad, los nervios crecían: "Sentí la adrenalina a más no poder, el corazón sentía que se me iba a salir del pecho, pero traté de controlarme lo más que pude y ahí está el resultado".

Esto no lo hizo sola: "Agradezco mucho a mi entrenador [Daniel Pardo López], porque desde el momento uno él ha confiado en mí y siempre me motiva a seguir, y a toda mi familia que siempre me apoya".