Osvaldo Martínez se despide de México

Se dijo que Osvaldo Martínez jugaría en este torneo para el Querétaro. Pero no.

El volante paraguayo de 34 años ha decidido poner punto final a su carrera en México, y regresar a su país.

Por medio de un mensaje en redes sociales, Martínez se despidió del futbol mexicano.

"Hoy después de 12 años me despido de este lindo país donde pasé gran parte de mi vida, país donde disfruté cada minuto y me hicieron sentir verdaderamente en casa", escribió.

El volante llegó en el 2009 para jugar con el Monterrey, pasando por Atlante, América, Santos, Atlas y Puebla, su último equipo.

"Hoy me toca partir hacia nuevos proyectos fuera del país... Me llevo a México y a toda su gente en mi corazón".

Martínez se va ganando cinco títulos de Liga, dos con Monterrey, dos con América y uno con Santos, además de dos títulos de Concacaf, uno con Rayados y otro con las Águilas.

Se esperaba que llegara a Gallos Blancos, pero debido a diferencias en el aspecto económico, decidió no firmar.