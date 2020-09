Otra derrota más para el Atlético de SL

Atlético de San Luis sufrió una derrota más en casa, segunda consecutiva, al perder ayer ante el cuadro de los Rayados de Monterrey con marcador de 2 goles a 1, en partido correspondiente a la jornada once del Torneo Apertura Guardianes 2020 de la Liga MX, que tuvo lugar en el estadio Alfonso Lastras Ramírez.

Con este resultado, los colchoneros potosinos siguen sumidos en el penúltimo lugar de la tabla general con 8 puntos, mientras que el cuadro del Monterrey llega a 17 puntos y empata a los Tigres de la UANL, con quienes jugará el próximo fin de semana, en el clásico norteño.

Con un cuadro limitado, por los casos de Covid-19 y lesionados, el entrenador Guillermo Vázquez, tuvo que prescindir de los servicios de Axel Werner y Matías Catalán que no fueron convocados para este partido, aunque recuperó ya a los jugadores Luis Felipe León, Felipe Gallegos y Nicolás Ibáñez, éstos no están en ritmo, por lo que no tuvo los suficientes argumentos para poder salir con una victoria en inmueble de la colonia Valle Dorado.

Durante los primeros minutos de juego, el Atlético de San Luis ha controlado las acciones, y generado un par de ocasiones de gol, que lamentablemente no se pudieron concretar y en el minuto 19 de tiempo corrido, el cuadro del Monterrey recupera el esférico en medio campo por medio de Jesús Gallardo, y este le manda un excelente pase a Ake Loba, que por velocidad se lleva a dos defensores potosinos para anotar el primer gol del partido a favor de los Rayados.

A pesar del gol, el Atlético no dejó de luchar, y estuvo insistiendo sobre el marco de Hugo González hasta que llegó el minuto 30 de tiempo corrido, se dio un saque de banda, que lo cobra Rodrigo Noya, con un saque hasta el área del Monterrey y la defensa prolonga de cabeza y el esférico llega al otro lado donde Dionicio Escalante cabecea hacia el área chica, donde le llega a Mauro "Comandante" Quiroga, que de taconcito anota el tanto del empate.

Cuando parecía que los equipos se irían al descanso de medio tiempo empatados, en tiempo de compensación (46), un excelente pase filtrado a Maximiliano Meza en medio de dos defensas, éste sin marca alguna, realiza un excelente tiro a media altura para de esta forma poner el segundo tanto para los Rayados y así irse al descanso con ventaja de 2-1 en el marcador.

En el segundo tiempo, el Monterrey hizo un par de cambios y le fue expulsado un jugador y se dedicó a cuidar la ventaja buscando incrementar el marcador a base de contragolpes, y a punto estuvo de hacerlo, pero una buena barrida, evitó un tercer tanto del cuadro norteño, por otra parte, el jugador del San Luis, Dionicio Escalante, se lesiona solo y hace su reaparación con los potosinos Felipe Gallegos, luego de más de un mes de ausencia.

A pesar de que San Luis tuvo un elemento de más, no tuvo la inteligencia, para poder variar su ataque, y se concretó a mandar centros al área, mientras que el Monterrey estuvo buscando incrementar el marcador en contragolpes, que estuvieron cerca, pero no lograron cristalizar, por lo que al final del partido, el Atlético de San Luis no pudo ante los Rayados y sufrió su segunda derrota al hilo, y una más en casa.

GUILLERMO VÁZQUEZ

AÚN TIENE ESPERANZA

DE LEVANTAR AL SAN LUIS

Guillermo Vázquez, director técnico del Atlético de San Luis no piensa en irse del equipo, y asegura que este saldrá del bache:

"Este torneo ha sido irregular, hemos cometido muchos errores, pero se ha mostrado otra cara, hemos tratado de atacar al rival, pero el resultado no nos acompaña. A pesar de esto lo seguiremos intentando, no queda otra, hemos dejado muchos puntos y en esta recta final trataremos de recuperarlos".