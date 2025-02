Otra remontada del Real Madrid

MANCHESTER.- Jude Bellingham anotó en el tiempo de descuento y el Real Madrid consumó una enésima remontada en Europa al vencer el martes 3-2 al Manchester City para sacar ventaja en el playoff de la Liga de Campeones.

Bellingham selló una impresionante remontada para los reinantes campeones en el duelo de ida en el Etihad Stadium, luego que el City mandaba 2-1 en los últimos minutos.

Brahim Díaz, un jugador que se formó en la academia del City, puso el 2-2 para el Madrid a los 86 minutos. Bellingham sentenció al rematar a puerta vacía tras un error defensivo del cuadro local, para silenciar al público.

“No me gusta hablar de injusticias. Puedes jugar muy bien y perder, y lo contrario”, dijo Díaz. “Hemos hecho un gran partido porque aquí no es fácil. El trabajo no está terminado”.

El City, campeón del torneo en 2023, parecía salir victorioso con miras al segundo partido en el estadio Santiago Bernabéu la próxima semana tras un par de goles de Erling Haaland.

Un penal ejecutado por Haaland a los 80 minutos adelantó 2-1 al City. El delantero noruego abrió el marcador a los 19, mientras que Kylian Mbappé puso el 1-1 a los 60. Este es el cuarto año consecutivo que el Madrid y el City se miden en la Champions. El ganador de las tres citas anteriores acabó levantando el trofeo.

Acabaron midiéndose en el playoff por el pase a los octavos de final tras una irregular campaña en la renovada primera fase de liga del torneo. El Madrid quedó 11mo en la tabla de 36 equipos y el City sufrió hasta lo último para figurar 22do.

“Simplemente he seguido corriendo Es algo poco habitual, he estado atento”, comentó Bellingham. “Creo que hemos merecido la victoria y eso es lo importante para el equipo realmente”.