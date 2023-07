Otro técnico de Liga MX arremetió contra Leagues Cup

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 28 (EL UNIVERSAL).- Santos Laguna aún tiene oportunidad de meterse a los dieciseisavos de final de la Leagues Cup, en caso de ganar este sábado ante el Orlando City de la MLS.

Partido complicado y que es visto como una final para los Guerreros y su cuerpo técnico encabezado por el uruguayo Pablo Repetto, quien aprovechó la conferencia de prensa previa para lanzar "un dardo" a la justa.

"Está claro, la localía siempre es importante y siempre pesa por diferentes motivos. Primero porque conocen el campo de juego, segundo, porque es tu clima, tu hábitat al que estás adaptado", declaró en relación con que los partidos se disputan únicamente en suelo estadounidense y canadiense.

Por otra parte, enfatizó sobre la calendarización de la justa, en la que ve ligero beneficio que los clubes de la MLS lleguen con mayor ritmo y planteles completos a la Leagues Cup, mientras los equipos mexicanos lo hagan con menor actividad.

"Yo le agregaría que los equipos de acá de la MLS tienen una serie de partidos, van a la mitad del torneo y quizás algunos equipos mexicanos siguen sumando jugadores, como lo que hablaba recién de (Pedro) Aquino que es su primer partido", aseveró el estratega de 49 años.

"No necesariamente por eso te van a ganar, pero sí me gustaría que fuera al revés. No estamos justificando nada", concluyó el timonel albiverde, que llegó en la recta final del torneo Clausura 2023 para suplir al mexicano Eduardo Fentanes.