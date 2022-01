Pablo Aguilar saldrá de Cruz Azul al terminar el Clausura 2022

Pablo Aguilar lo ha anunciado, acabando este torneo se irá de Cruz Azul, se irá de México, porque quiere terminar su carrera en su tierra natal, Paraguay. Aunque no cierra las posibilidades de alargar su estancia en México, la idea del defensa central es por ahora, dejar una buena imagen no sólo en el cuadro cementero, sino en el futbol mexicano.

"Es como el primer día que llegué a México. Llegar a México fue un sueño para mí, otros pensaban en Europa, pero yo seguía al futbol mexicano desde joven, por los compatriotas que estaban aquí, y por eso pelee por estar siempre aquí. Ahora no es la excepción, estoy muy motivado. Me quiero ir como alguien que dejó una buena imagen no solo en Cruz Azul, sino en el futbol mexicano", dijo el guaraní.

-¿No habría la posibilidad de que lo pensara mejor, que se quedara en el club?

"Posibilidad podría haber, no sé qué vaya a pasar, no puedo cerrar las puertas. Pero ahora la decisión está volver a Paraguay, buscar otros caminos, que la familia esté más tranquila, tener más tiempo para pasar con ellos, eso es lo que busco. Lo del año pasado fue algo muy lindo con lo que se pasó... El entusiasmo y las ganas seguían bastante por ver a la gente emocionada, uno lo quería vivir nuevamente... Pero hoy mi intención es esa, irme a mi país, pero no cierro las puertas, no sé que vaya a pasar más adelante. Hay tres o cuatro meses para ir analizando todo. La idea es la que todo el mundo sabe".

Los registros están abiertos todavía, Cruz Azul dice que quiere traer a otro zaguero y Aguilar está de acuerdo con eso, "porque mi compadre Cata (Julio César Domínguez) y yo, ya estamos viejitos, no vamos a aguantar todo".

Sería importante "porque habría más competencia, eso te alienta a dar lo mejor de sí. Sería muy importante tener más competencia y más en mi posición, porque sólo estamos dos y uno de la 20. Hay que ser honestos, necesitamos la competencia, vienen juegos muy difíciles". Reitera: "Si no hay alguien que te hinche las pelotas te relajas un poco".

A pesar de su pasado americanista, Aguilar se ganó un lugar en los cementeros, y eso lo alienta mucho más. "A pesar de mi pasado (americanista), en Cruz Azul me recibieron de la mejor manera y sería muy grande irme como campeón, sería como cumplir otro sueño, una fantasía para mí. Y se puede hacer porque se ha formado un buen plantel".

Irse y que le digan leyenda, "sería muy avanzado. Creo que he cumplido... Hice un poco de lo que hicieron otros ex compatriotas como Darío (Verón en Pumas), Paulo (Da Silva en Toluca). Pero lo más importante es que se quede una buena imagen, que se quede como el jugador que lo ha entregado todo en cada club que he estado".