Pablo López sufre desgarro en el codo

FORT MYERS.- Los Mellizos de Minnesota sufrieron un gran revés durante su primer entrenamiento con el plantel completo: una lesión en el codo que probablemente dejará fuera al as Pablo López durante toda la temporada.

El gerente general Jeremy Zoll informó el martes a los reporteros en las instalaciones de entrenamiento de primavera del club que López tiene un "desgarro significativo" en el ligamento colateral cubital derecho.

Zoll explicó que estaba buscando una segunda opinión médica, pero que esperaba que necesitara una cirugía Tommy John. López terminó antes de tiempo su sesión de bullpen el lunes tras sentir molestias en el codo con el que lanza.

López, abridor del día inaugural del equipo en cada uno de los últimos tres años, afrontaba una doble decepción con la probable pérdida no solo de la próxima temporada de Grandes Ligas, sino también del Clásico Mundial de béisbol el mes próximo, cuando estaba programado para lanzar por su Venezuela natal.

"Ya siento que estoy decepcionando a mucha gente", manifestó López, quien el año pasado estuvo limitado a 75 entradas y dos tercios. debido a lesiones. "Me estoy decepcionando a mí mismo. Estoy decepcionando a los Mellizos. Estoy decepcionando a mi familia".

López, quien cumplirá 30 años el 7 de marzo, cobrará 21,75 millones de dólares esta temporada. Tiene contrato hasta el próximo año.

"Sabemos que las lesiones son parte del juego. Siempre intentas completar el entrenamiento de primavera lo más sano posible", comentó Zoll. "Sin duda es un golpe, pero vamos a hacer lo mejor que podamos para seguir adelante".