Pachuca derrota a FC Juárez en la eLiga MX

Un FC Juárez vs Pachuca no pintaba como el duelo atractivo de este lunes en la eLiga MX, pero una lluvia de goles terminó por hacerlo emocionante, porque los Tuzos estuvieron cerca de ser remontados.

Bajo el mando de Kevin Álvarez, el Pachuca se impuso 3-4 a los Bravos, para alcanzar 30 puntos y seguir fijo en el subliderato del certamen espejo al Clausura 2020.

Mientras, el cuadro fronterizo que controló Eder Borelli se quedó con la satisfacción de ser un rival fuerte en la jornada 14, porque sigue en el fondo de la tabla, con tres puntos.

Los Tuzos pegaron primero con un tanto de Francisco Figueroa, poco después de que les anularon un gol por fuera de lugar.

En la segunda parte, Álvarez se despachó con otros dos goles, cortesía de Juan Iturbe y Roberto de la Rosa.

Pero Borelli le tendría preparada una peligrosa reacción y recortó distancias por conducto de Flavio Santos, Mauro Fernández y Brian Rubio.

Con la igualada Kevin Álvarez sudó frío, el exceso de confianza casi le pasaba factura, mas el juvenil rescató la victoria 3-4 con un tanto de Franco Jara, ya en los últimos minutos del cotejo.

En la J-15 se enfrentan a:

FC Juárez vs Puebla (29 de mayo)

Morelia vs Pachuca (29 de mayo).