Pachuca femenil destituye a Octavio Valdez

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- El Pachuca Femenil sorprendió este miércoles con la destitución de Octavio Valdez de la dirección técnica de las Tuzas.

Mediante un comunicado en redes sociales, el Pachuca Femenil anunció la destitución del ex futbolista.

"Octavio Valdéz deja el cargo de Director Técnico del equipo. Esta decisión fue tomada en estricto apego a nuestros reglamentos que promueven el orden, la disciplina y la convivencia", informó el club.

"Nuestro equipo continúa trabajando en la búsqueda del título, manteniendo su identidad, espíritu de grupo y nivel competitivo, que siempre han hecho de Tuzas un ejemplo", agregó el Pachuca.

El "Tavo" Valdez se unió a la lista de Eva Espejo, Toña Is y a Jaime Correa, como los técnicos que no pudieron coronarse con el Pachuca Femenil.

---Octavio Valdez dejó al Pachuca Femenil en puestos de Liguilla

La salida de Octavio Valdez, quien llegó para este torneo Clausura 2022, sorprende porque mantenía al Pachuca Femenil en puestos de Liguilla.

Tras 13 partidos, las Tuzas se encontraban en la cuarta posición de la tabla con 28 unidades, abajo del Guadalajara Femenil, Tigres Femenil y Rayadas.