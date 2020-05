Pachuca golea al Querétaro y Puebla pierde contra Xolos

El Pachuca de Romario Ibarra se confirma como uno de los rivales serios de la eLiga MX, al no complicarse en la octava jornada y hacerse de un triunfo de 3-0 sobre el Querétaro de Jaime Gómez.

Al gamer de los Tuzos le tomó algunos minutos para entrar en ritmo y asaltar el marcador, con dos anotaciones. La primera fue obra de Víctor Dávila (34') y la otra de Rubens Sambueza (40').

Ambos tantos fueron suficientes para tirar toda aspiración del 'Jimmy', quien apenas este domingo fue vapuleado por el Atlético de San Luis.

Para la segunda parte, Ibarra no se quedó con las ganas de lucirse y amplió la ventaja con gol de Franco Jara (50'), luego de una buena jugada colectiva de Sambueza, jugador que en la vida real su futuro está en vilo, por sus intenciones de salir del conjunto de la Bella Airosa.

Con este resultado, el Pachuca sigue sólido en puestos de clasificación, con 15 unidades, mientras que el Querétaro no se despega de los últimos lugares, con solamente tres unidades.

Sin duda, el Puebla fue flor de un sólo día en la eLiga MX. Cuarta derrota de La Franja, ahora cortesía de un urgido Tijuana que ganó por 3-0.

Sin el "Ormeñismo", al ser turno de Christian Tabó en la consola, los camoteros no tuvieron peso en la octava fecha, mientras que Alexis Castro, luego de la caída de los suyos, no se guardó su habilidad con el FIFA 20.

Los Xolos mordieron en el primer tiempo con un tanto de Camilo Sanvezzo (16'), aunque en ese lapso el Puebla fue cuando mejor se mostró, incluso con la posesión.

Ya en la segunda aparte, Tabó no pudo contener a Castro y fue víctima de un par de golazos, cortesía de Angulo (69´) y Falletti (90´), este último con una peinada que sorprendió al gamer camotero.

Con este resultado, Tijuana ya empató al Puebla, con ocho unidades pero fuera de la zona de Liguilla del certamen espejo al Clausura 2020.