Pachuca, la última prueba de "Chelis"

José Luis Sánchez Solá vive uno de sus momentos más complicados al frente del Club Puebla; el estratega poblano parece no encontrar un once ideal, situación por la cual los malos resultados han llegado al campamento poblano y con ello rechazo de un gran sector de la afición.

"El Chelis", quien vive su tercera etapa al frente de la Franja se convirtió a su llegada en un imán de taquilla que representó confianza para la afición y sus dirigidos, posición que puso a la escuadra camotera muy cerca de llegar a otra liguilla. El escenario ha cambiado radicalmente en los últimos meses, las entradas en el Estadio Cuauhtémoc han bajado y la confianza de la afición con su equipo y entrenador parece no estar en su mejor momento.

Puebla en sus últimos ocho juegos disputados, en contra de Morelia, León, Tigres, Xolos, Chivas en un par de ocasiones y Santos, apenas logró una victoria, tres empates y cuatro derrotas. Con un total de 18 goles recibidos por tan solo 10 anotados, lo que significa apenas seis de 24 puntos posibles para un 25 % de efectividad, situación por la cual "Chelis" podría con una derrota más en casa ante Pachuca vivir sus últimos momentos como timonel de la Franja.