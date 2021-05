¿Pachuca miente en su comunicado del veto al Estadio Hidalgo?

Con todo y que el Pachuca quiso mostrar una imagen "coherente", al anunciar que vetaban el estadio Hidalgo, la Comisión Disciplinaria comunicó la sanción sobre el club.

Antes de las 15:00 horas, los Tuzos comunicaron el castigo — según esto— hacia ellos mismos, aunque la Liga MX ya había tomado esa decisión, simplemente no lo habían hecho pública.

"Queremos compartir [...] una decisión muy dolorosa y que hemos tomado con toda humildad y autocrítica", comunicó el equipo, como si la sanción venía de dentro.

Poco más de una hora después, la Comisión Disciplinaria informó la sanción al "Club Pachuca con un veto de Estadio por un partido, más una multa económica, principalmente por poner en riesgo la salud de los aficionados y personal operativo de dicho club".

Este jueves, Armando Martínez, presidente de los Tuzos, abogó por no cerrar el estadio —a pesar de la irresponsabilidad mostrada el miércoles por la noche—, por lo que no empalma con la supuesta sanción que se hizo desde lo más profundo del club, sino que la Liga MX ya lo había hecho.

"Se advierte al Club Pachuca sobre su conducta futura, ya que en caso de que este tipo de acciones se vuelvan a cometer, la Comisión Disciplinaria podrá imponer sanciones más severas en su contra".