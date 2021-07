Pachuca presentó a sus flamantes refuerzos

Pachuca quiere retomar el protagonismo como organización, y no sólo con el cuadro varonil que dirige Paulo Pezzolano, también lo desea con el cuadro femenil que comanda la española Antonia Is.

La tarde de este jueves, el cuadro hidalguense presentó a sus refuerzos para el Apertura 2021, varios de renombre. En presencia de Armando Martínez Patiño, presidente del Club Pachuca, cuerpo técnicos y más directivos, hicieron la presentación de sus nuevos elementos de cara al próximo certamen.

Por parte del conjunto femenil, se hicieron los anuncios de Lucero Cuevas, Selene Cortés y Natalia Gómez; Charlyn Corral, fichaje bomba de las hidalguenses, no estuvo en la ceremonia.

Asimismo, el cuadro dirigido por el uruguayo Pezzolano confirmó las llegadas de Héctor Mascorro (Mineros), Avilés Hurtado (Rayados), Yairo Moreno (León) y Nicolás Ibáñez (Atlético de San Luis).

Erick Aguirre

Una de las figuras del Pachuca y actualmente de la Selección Mexicana se ha convertido en el objeto de de deseo para muchos equipos dentro y fuera de México.

Se trata de Erick Aguirre, el lateral de los Tuzos que estará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y que de acuerdo con Marco Garcés, director Deportivo de los Tuzos, podría salir próximamente.

"Sí (puede salir), las negociaciones están abiertas por él y ahora hay que desearle la mejor de la suerte para los Juegos Olímpicos y de esa manera mover el interés del mercado nacional e internacional", explicó.